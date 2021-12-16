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Стали известны соперники сборной РФ на групповом этапе Лиги наций

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Сборная России по футболу сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании в группе 2 дивизиона B нового розыгрыша Лиги наций. Об этом стало известно во время жеребьевки, которая прошла в четверг, 16 декабря.

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Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Окончательную оценку результатам сборной можно будет дать по завершении ЧМ, отметил Дюков.

Тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.

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