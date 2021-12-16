Химик предупредил о риске развития рака из-за бенгальских огней

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал, что вещества, которые входят в состав бенгальских огней, могут приводить к раку, вредить пищеварению и провоцировать депрессию.

Как рассказал специалист в интервью радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 16 декабря, пиротехника является производной от технологий ведения войны.

«Продукты неполного сгорания от бенгальских огней (всегда они образуются) будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм», — пояснил Мустафин.

Химик объяснил, что токсичные вещества в составе пиротехники отвечают за цвет, пишет НСН.

«Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди — известно, что они могут вызывать онкологические заболевания», — подчеркнул Мустафин.

Он напомнил, что многие металлы медленно выводятся из организма. Например, алюминий может накапливаться в нем и приводить к нервным срывам, вызывать дерматиты, раздражение пищевода и кишечника, отмечает телеканал «360».

По словам Мустафина, лучше всего не использовать бенгальские огни в закрытых помещениях и над праздничным столом. Между тем если зажигать их на воздухе, то это нанесет вред природе. По словам ученого, в США после праздника Дня независимости в воздухе возникает 50 тыс. т углекислого газа. Столько же «выдают» лесные пожары на площади 1 тыс. га.

Мустафин добавил, что ежегодно огромное количество людей отравляется результатами токсикантов от пиротехники. Из-за высокой температуры горения — почти 1400 градусов — могут также развиваться поражения кожи, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее 16 декабря врач-отоларинголог Иван Лесков предупредил, что после громких взрывов петард в новогодние праздники может наблюдаться стойкое снижение слуха как у взрослых, так и у детей.

По словам специалиста, если рядом с человеком взорвалась петарда, после чего он постоянно слышит свист в ушах и делает громче телевизор, то подобное состояние можно считать поводом обратиться к врачу.