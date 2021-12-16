Самолет из Петербурга совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший в четверг, 16 декабря, по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Нижний Новгород», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На борту находились 81 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Самолет не получил повреждений, передает RT.

Утром 11 декабря самолет, летевший из Москвы в Краснодар, вернулся в Шереметьево. Лайнер поднялся в небо в 6:30, однако в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации, сообщает телеканал «360».

Позже выяснилось, что разгерметизации не было, а сигнализация сработала ложно. Аварийная тревога не объявлялась.