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Чижов указал на связь сообщений о «вторжении» РФ на Украину с запуском СП-2

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Ситуацию с якобы планирующейся агрессией России в сторону Украины нагнетают искусственно с целью остановки «Северного потока – 2». Об этом 16 декабря заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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По его словам, нагнетанием обстановки занята не только украинская сторона, но и США, которые давно, несмотря на смену администрации, возражали и продолжают возражать против энергетического проекта. Однако если ранее Вашингтон предлагал Европе свой сжиженный природный газ, то теперь все объемы идут в Азию.

«Конечно, это попытка всё увязать в один антироссийский клубок», — отметил высокопоставленный дипломат.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе рассказал, что Евросоюз подготовил единую и твердую позицию по отношению к России «на случай агрессии против Украины».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита заявил, что хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2», чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

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