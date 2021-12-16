Эксперты ЭИСИ обсудили введение QR-кодов в общественных местах

Эксперты Института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 16 декабря, обсудили использование QR-кодов в общественных местах после того, как Госдума в первом чтении приняла концепцию закона о праве регионов вводить цифровые сертификаты.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил, что обсуждение инициативы в парламенте проходило в напряженной атмосфере.

Политик также указал на давление со стороны известных противников вакцинации, которые призывали своих последователей совершать атаки на сайты депутатов. Представители «Единой России» обсуждали, как реагировать на такие действия антиваксеров.

«Тем не менее в конструктивной обстановке постарались провести обсуждение. Не спорю, что во фракции «Единая Россия» разделились мнения о том, как нужно действовать. Одни говорили, что нам не нужно обращать внимание на эту историю. Ряд политиков заявили, что нам надо смягчать закон», — отметил Матвейчев, добавив, что главной задачей обсуждения является получение обратной связи.

О практике введения QR-кодов за рубежом рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, такая мера зачастую вызывает эффект неравенства в возможности свободно передвигаться.

«Он связан с возрастом. Если вы гражданин старше 60–65 лет и в данный момент проживаете в Испании, Великобритании, во Франции, в некоторых землях Германии и вы не вакцинировались, то вы должны либо максимально быстро привиться (если говорить о Франции) или вам стоит озаботиться бустером (Великобритания). Есть возможность получения QR-кодов, если вы переболели», — сообщил специалист.

Также он отметил, что в большинстве стран сохраняется возможность передвигаться по ПЦР-тестам. Однако тесты граждане оплачивают сами.

Как полагает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, утверждение закона о QR-кодах поможет уровнять все регионы страны.

«Судя по тому, что у нас в стране стремятся, чтобы эти самые QR-коды были наименее травматичны и наиболее подчинены здравому смыслу и единой логике. Мы видим, что уже в каких-то регионах они действуют. И в каждом из них есть какие-то свои правила и ограничения. Страна все же у нас одна, поэтому неплохо было бы, чтобы человек, переезжая из одной области в другую, оказывался в той же правовой и регулировочной среде. В этом смысле единый рамочный закон о QR-кодах необходим», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Госдума приняла в первом чтении концепцию закона о праве регионов вводить QR-сертификаты. В ходе пленарного заседания в поддержку проекта выступили 329 депутатов, против высказались 87. Еще один парламентарий предпочел воздержаться от голосования.

Внесенный 12 ноября законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах, в Госдуму был также внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Президент России Владимир Путин отмечал, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Он также подчеркивал, что в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в вопросе введения QR-кодов. Глава государства указал на необходимость тщательно взвесить и проработать все инициативы, не нарушая права граждан.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.