В Госдуме заявили о нежелании нового канцлера ФРГ ухудшать отношения с Россией

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет стать той исторической фигурой, с которой связывали бы ухудшение отношений с Россией. Такое мнение высказал в четверг, 16 декабря, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Для Шольца важно подчеркнуть, что ключевую ответственность за внешнеполитический курс страны несут не отдельные министры, а правительство в целом и канцлер в частности», — заявил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Новиков отметил, что Берлину необходимы экономические связи с Москвой и Шольц это понимает.

По словам парламентария, во время правления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель отношения с Россией были не блестящими, но рабочими, сообщается на сайте kp.ru.

15 декабря Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина, передает RT. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».