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Экономист оценил способность Германии пережить зиму без газа

Экономист Салихов оценил способность Германии пережить зиму без газа
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Экономист, директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов заявил, что у ФРГ есть шанс пережить зиму с небольшими запасами газа, но к концу февраля заполненность газохранилищ может опуститься до 20%.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 16 декабря, экономист отметил, что в случае низких температур в стране возникнет необходимость дополнительных закупок.

Как рассказал Салихов, аномально холодной зимы в Германии не ожидается, поэтому, если температурные показатели будут средними и типичными для региона, у страны есть шанс пережить сезон даже с такими небольшими запасами газа.

«А вот если зима окажется холодной, могут возникнуть серьезные проблемы и необходимость в допзакупках газа. У Германии сейчас нет терминалов СПГ, но можно попытаться договориться с Россией или купить газ через другие страны», — подчеркнул экономист.

Он отметил, что договориться с Россией в этом случае может и не выйти, и не из нежелания прийти на помощь, а из-за отсутствия свободных мощностей.

Салихов пояснил, что в настоящее время добыча находится на максимальных уровнях, а «Газпром» практически не продает газ на своих торговых площадках. Запасы в хранилищах тоже находятся на минимальных уровнях.

«Конечно, при большом желании можно найти какие-то резервы, но небольшие и только в критической ситуации. В любом случае это уже решение на уровне правительств стран», — заключил эксперт.

Ранее исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил газете Handelsblatt, что заполненность газохранилищ Германии опустилась ниже уровня в 60%. По словам Блешке, «настоящая зима еще впереди» и с запасами топлива необходимо «обращаться бережно», отмечает НСН.

По словам Салихова, это на 20% меньше многолетних средних значений.

Ранее 16 декабря цена газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала почти €146 за 1 МВт·ч ($1705 за 1 тыс. куб. м). Спустя 10 минут его цена упала до отметки $1653 за 1 тыс. куб. м, пишет сайт kp.ru.

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