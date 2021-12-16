«Береговую батарею Хумалайоки» благоустроят в Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти включили в перечень культурного наследия новый объект, рассказали в пресс-службе администрации региона. Этот статус получила «Береговая батарея Хумалайоки».

Укрепление было построено на рубеже XX века. Архивные данные подтвердили, что на этом месте были поставлены пушки Канэ из Кронштадта, фортов «Милютин» и «Демидов». Археологические исследования на территории более 1 тыс. га проводились в течение четырех лет: специалисты занимались раскопками, 3D-сканированием объектов, водолазной разведкой дна пролива Бьеркезунд, передает телеканал «78». В данный момент продумывается план благоустройства объекта.

Напомним, здание штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге передадут в собственность Ленинградской области и отреставрируют. Позже там сделают музей. Перевод объекта в региональную собственность планируется завершить в следующем году. Параллельно будут запущены проектирование реставрации здания и создание там экспозиции. Выставка будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом роли флотилии в годы Великой Отечественной войны.