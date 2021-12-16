ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России

Европарламент (ЕП) в четверг, 16 декабря, на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к Евросоюзу подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины.

За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54.

Согласно проекту резолюции, ЕС следует «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами».

По мнению европейских депутатов, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в Евросоюзе. Кроме того, предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка».

Парламентарии также высказались за принятие рестрикций, которые затронут важные отрасли экономики России.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».