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Первый компьютерный томограф появился в Каменске-Уральском

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Первый компьютерный томограф запустят в работу в поликлинике № 3 на улице Рябова в Каменске-Уральском Свердловской области. В церемонии открытия 17 декабря примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В поликлиниках города это первый томограф. Он установлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, отмечает ТагилСити.Ру. Новое оборудование предназначено для раннего выявления патологий органов в кратчайшие сроки.

Напомним, на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле выделено 130 млн рублей. Проектно-сметная документация прошла историко-культурную экспертизу. Ремонт и реставрацию планируют начать в 2022-м и закончить в 2023 году.

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