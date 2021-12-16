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Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах
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Синоптик предупредил москвичей о гололедице 17 декабря

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Снежно-водяная каша, образовавшаяся в Москве за последние несколько дней, к 17 декабря превратится в гололедицу, толщина которой к концу дня может составить 4–9 мм. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пришедшая в столицу оттепель будет непродолжительной и продержится до середины предстоящей ночи. Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег», — написал синоптик на своей странице в Instagram.

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По его словам, как только к утру пятницы ветры развернутся на северо-западные румбы, в столичный регион потянет холодом, столбики термометров при этом опустятся до нуля, а к вечеру покажут легкий «минус».

«В результате вся эта снежно-водяная каша в городе замерзнет и превратится в гололедицу, ее толщина к исходу пятницы может достигнуть 4–9 мм. На дорогах и тротуарах станет очень скользко, а вдобавок корку льда присыплет небольшим слоем снега, что сделает ее скрытой от глаз», — добавил Тишковец.

Метеоролог предупредил, что столичным автомобилистам следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, перед светофорами, у остановок автобуса, а также до и после «лежачих полицейских», перед пешеходными переходами, поворотами, спусками и на подъемах. Он указал, что именно в таких местах чаще всего возникает гололедица, которая к тому же сливается с поверхностью и тем самым маскируется, что, в свою очередь, значительно увеличивает риск ДТП.

Ранее в четверг Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об аномальных морозах до –35 градусов с 21 по 25 декабря. По данным синоптиков, средняя суточная температура в эти дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

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