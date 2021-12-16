Проект по строительству автобана реализуют в Ростовской области

В Ростовской области началась реализация проекта по строительству автобана, сообщил губернатор Василий Голубев. Длина дороги составит 120 км, она пройдет от Каменска до Ростова-на-Дону. Для движения предусмотрят четыре полосы.

По словам главы региона, дорогу построят как автобан, из-за чего будут совсем другие скорости и время проезда. Этим проектом занимается компания «Автодор», пишет RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону планируется изъять участки с домами для строительства дороги на улице Вавилова, заявил ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко. Активная реализация проекта начнется в 2022 году. Будет создана новая дорога в несколько полос, решено обустроить выделенную полосу для общественного транспорта..