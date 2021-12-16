Отделение больницы в подмосковном Пересвете капитально отремонтируют

Инфекционное отделение больницы в Пересвете Сергиево-Посадского округа Московской области капитально отремонтируют. Планируется провести полную внутреннюю отделку, заменить полы, кровлю здания и поставить новые окна.

До пандемии отделение предоставляло 24 койки для пациентов с разными видами инфекции, сейчас же там 12 коек для ковидных больных. Капитальный ремонт в инфекционном отделении больницы Пересвета завершится к концу этого года, передает портал «Подмосковье сегодня». В следующем году начнется ремонт поликлиники на Реммаше и здания поликлинического звена в Пересвете. Сейчас завершается оформление проектно-сметной документации.

Московская область получит из федерального бюджета дополнительные 2,8 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи. Постановление о выделении субъектам РФ средств на покрытие расходов, связанных с оказанием медпомощи, подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. «Силы здравоохранения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому помощь от федерального центра своевременна и необходима, лечением должны быть обеспечены все, кто в нем нуждается», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.