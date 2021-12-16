Водитель умер за рулем и врезался в другой автомобиль на северо-востоке Москвы

Мужчина умер за рулем автомобиля, после чего его автомобиль стал участником аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в четверг, 16 декабря, в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что около 17:00 на Алтуфьевском шоссе в районе дома 81 машина Chery столкнулась с автомобилем Mercedes, который ожидал разрешающего сигнала светофора на перекрестке, сообщает телеканал «360».

«Погибший 42-летний мужчина — водитель Chery. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем, и летальный исход не связан с дорожной аварией», — сказали в пресс-службе ГИБДД агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, пишет «Москва 24».

Ранее, 29 ноября, грузовой автомобиль выехал на перрон Липецкого автовокзала и совершил наезд на людей. В результате происшествия на месте погибла женщина, еще три человека пострадали. Предположительно, водителю стало плохо за рулем.