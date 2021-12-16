Астрономы предупреждают о магнитных бурях в конце года

Ученые Физического института имени Лебедева РАН предупредили о магнитных бурях в конце декабря. По прогнозам астрономов, это явление ожидается 27 и 28 декабря 2021 года. Однако отмечается, что предстоящие бури относятся к категории «слабых», сообщает телеканал «Известия». Отголоски этого явления будут ощутимы еще 29 декабря, магнитосфера будет возбужденной.

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