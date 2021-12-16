Проезд в транспорте Благовещенска подорожает на 2 рубля

В 2022 году проезд в общественном транспорте в Благовещенске подорожает на 2 рубля, говорится в приказе амурского управления цен и тарифов.

Для муниципальных перевозчиков предельная стоимость поездки составит 45 рублей за каждого перевезенного пассажира, что на 4 рубля дороже, чем прописано в тарифе на 2021 год. Но для пассажиров стоимость поездки составит 31 рубль — разницу между тарифами муниципальному предприятию «Автоколонна 1275» и частным перевозчикам возместит городской бюджет. Об этом пишет asn24.ru.

Ранее в Благовещенске представили вторую часть комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ). Так, большинство автобусных маршрутов планируется оставить прежними, изменится интервал движения и вместимость автобусов. Кроме того, маршруты будут заходить к новой, еще пока строящейся школе в микрорайоне, в район «Лазурного берега», к новому ФОКу.