Сегодня российский бизнес становится полноправным участником глобального мегатренда под названием «моральный капитализм». Речь, конечно, о переходе к принципам ESG (environmental, social, governance): всё больше компаний стараются следовать давно наметившемуся тренду — зарабатывать осознанно, заботиться об окружающей среде и собственных сотрудниках.

Около сотни российских предприятий уже попали в престижные международные ESG-рейтинги, но мы все еще находимся в самом начале пути к более ответственному бизнесу. Согласно исследованию «Эксперт РА», сегодня только 15% из рейтингуемых агентством компаний реального сектора имеют ESG-стратегии. В основном это крупные экспортеры, которые кредитуются на внешних рынках.

Рынок «зеленого» финансирования в России сформировался только три года назад и в этом году может достичь 250 млрд рублей (около $3,4 млрд). С точки зрения темпов роста это прорыв: год к году объем финансирования удвоится. Но на фоне глобальных займов, которые уже превысили $1 трлн, наши цифры выглядят незаметно.

В любом случае «зеленое», в широком смысле этого слова, будущее российского бизнеса предопределено: как и во всем мире, переход к принципам ESG стимулируют инвесторы, контрагенты, государство и население.

Сегодня правительство активно формирует экологическое регулирование, в том числе создает системы учета (выбросов, зеленых сертификатов, упаковки и товаров, утилизаторов мусора и т.д.), и схемы финансирования «зеленых» проектов и инфраструктуры. Некоторые инициативы проходят для бизнеса безболезненно, а другие вызывают споры.

Например, компании в целом остались довольны законопроектом об углеродном регулировании, который пока не ввел налоги на выбросы, как в западных странах. Законопроект о создании реестра «зеленой» продукции тоже как будто не вызвал проблем.

А вот утилизацию товаров и упаковки бизнес эмоционально обсуждал с правительством весь последний год. Речь идет об изменении механизма РОП (расширенная ответственность производителей), который был внедрен в 2015 году, но так и не заработал. Пять лет назад правительство обязало компании утилизировать упаковку согласно нормативам (сейчас от 10% до 45%), либо платить экологический сбор. Но благодаря правовым пробелам из 4 млн компаний отчетность об утилизации представили только 20 000, а экологический сбор в 2020 году составил всего 4 млрд руб. После того, как правительство «починит» РОП, сбор может вырасти до 136 млрд руб. в год.

Инициатива вызвала критику бизнеса, который в том числе указал на невозможность полной переработки упаковки и товаров в России и пригрозил правительству ростом цен и пустыми полками в магазинах. Кажется, в этом споре предприниматели победили: по крайней мере чиновники обсуждают перенос реформы РОП на два года, чтобы успеть аккуратно протестировать все нововведения.

Стремление государства найти средства на создание инфраструктуры для переработки мусора можно понять. Но на первом этапе перехода к ESG бизнес ждет от государства совсем иного — единых стандартов, поддержки и стимулов.

Пока, по данным консалтинговой компании Accenture, отсутствие ощутимой господдержки — один из главных барьеров для развития ESG в России. 57% опрошенных Accenture предпринимателей сказали, что именно поэтому им трудно решиться на кардинальные и масштабные инициативы. Представители более 50% компаний, опрошенных АНО «Институтом развития предпринимательства и экономики», заявили, что мотивацией для перехода могло бы стать государственное финансовое стимулирование.

В отсутствие «экономических плюшек» и высокой стоимости ESG-трансформации, российский бизнес не торопится внедрять принципы ответственного инвестирования. Очевидно, что риски для таких компаний в эпоху «морального капитализма» возрастают: под угрозой оказываются имидж, отношения с кредиторами, партнерами и потребителями. Но российский бизнес пока относит ESG-риски к проблемам будущего, а сегодня его больше волнует финансовый вопрос: трансформация слишком затратна, а стимулов у компаний нет.

Помочь российским компаниям могли бы финансовые институты. Банковская система в России, действительно, «зеленеет» намного быстрее, чем бизнес. Уже сейчас треть крупнейших банков оценивают заемщиков с учетом критериев ответственного инвестирования, а к концу года их число может вырасти до 50%.

Кроме того, совсем недавно Центробанк заявил о планах установить меньшую норму резервирования по «зеленым» проектам банков, чем по «коричневым». Сейчас с рынком прорабатываются модели, где можно будет учитывать меньшие риски «зеленых» проектов.

Но такая опережающая трансформация банков может обернуться проблемами с ликвидностью для не слишком ответственных заемщиков, предупреждает «Эксперт РА».

Пока банки не могут запустить быстрый рост российского ESG-рынка. Большинство игроков на рынке все еще отмечают отсутствие целостного подхода к развитию ESG-финансирования в России.

В мире государство активно поддерживает бизнес, который инвестирует в ESG. Причина — в капиталоемкости вложений и длинных сроках окупаемости.

В России такая господдержка пока не сформирована. В результате бизнес может серьезно пострадать, причем, больше всех рискуют малые и средние предприятия. Для МСП высокие издержки на ESG-трансформацию могут оказаться критичными.

Уже сейчас очевидно, что избежать перехода к ESG они не смогут. На предпринимателей давят заказчики — крупные компании и государство. Например, среди малых и средних предприятий, участвовавших в опросе, инициированном АНО «Институт развития предпринимательства и экономики», более 40% отметили, что уже сталкивались с «рекомендательными» требованиями внедрять ESG-подходы и проводить соответствующий аудит. При этом, согласно данным этого опроса, большинство крупных игроков планирует внедрить ESG-требования к своим более мелким контрагентам в перспективе 3–5 лет.

Чтобы избежать серьезных проблем в секторе МСП российскому правительству следует уже сейчас начать помогать бизнесу с ESG-трансформацией.

Очевидно, что федеральный бюджет ограничен, а в стране кроме ESG существуют и другие проблемы. Но помощь не обязательно должна быть исключительно финансовой. Сегодня среднему и малому бизнесу как никогда не хватает информационной-консультационной поддержки — и от государства, и от крупных компаний, которые имеют опыт применения ESG-принципов. Просветительскую функцию могли бы взять на себя институты развития, которые должны быть вовлечены в процесс, и выступить единой платформой для объединения компетенций как экспертных и научно-образовательных организаций, так и представителей реального сектора, крупного бизнеса, имеющего успешный опыт реализации ESG-перехода. Такие платформы смогут аккумулировать всю доступную на сегодняшний день теоретическую информацию, а также практические навыки «зеленых» российских компаний и работать с новичками по принципу «единого окна».

Другой вариант — стимулировать создание профессиональных ESG-ассоциаций, которые также будут оказывать консультационную поддержку малому и среднему бизнесу, а заодно представлять интересы компаний в диалоге с государством.

Таким образом, государство поможет небольшим предприятиям решить еще одну проблему — кадров и компетенций. У МСП вряд ли найдутся ресурсы, чтобы нанять отдельного ESG-директора.

Долгосрочным решением также может стать формирование программ ESG-подготовки в отечественных вузах. Пока же 61% российских компаний не могут внедрить новые принципы просто из-за отсутствия компетенций.

Наконец, правительству нужно решить и еще одну важную нефинансовую проблему — сформировать единые стандарты ESG и общие правила оценки, так как на сегодняшний день у бизнеса нет единого понимания ESG. Эта проблема называется основной практически в каждом опросе и исследовании по теме.

И крайне важно уже на этапе разработки единых правил и принципов ESG тиражировать их не только на крупные корпорации, но и на МСП, чтобы компании этого сектора экономики могли планировать свои инвестиции, лучше понимали целесообразность инвестиций в ESG, могли действовать по правилам.

Малые и средние предприятия в России формируют почти 20% ВВП — цифра не велика, но государству не стоит забывать об интересах этой небольшой группы. МСП имеет намного большую социальную значимость, нежели крупный госсектор, который сейчас составляет основу российской экономики. Ведь, как известно, глобальные кризисы обычно начинаются снизу.

Автор — доцент Финансового университета, руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики»

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