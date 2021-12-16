Врач предупредил о риске снижения слуха из-за шума петард

После громких взрывов петард в новогодние праздники может наблюдаться стойкое снижение слуха как у взрослых, так и у детей. Об этом в четверг, 16 декабря, предупредил врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Это снижение слуха возникает не за счет повреждений барабанной перепонки, что было бы более приемлемо, а из-за повреждения слухового нерва», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам специалиста, если рядом с человеком взорвалась петарда, после чего он постоянно слышит свист в ушах и делает громче телевизор, то подобное состояние можно считать поводом обратиться к врачу.

Лесков отметил, что в таких ситуациях поможет сурдолог. Обычно пациентам назначают комплексное лечение, в том числе витамины группы B. Иногда также приходится использовать гидрокортизон — гормональный стероидный препарат.

Ранее в этот день доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин рассказал, что токсичные вещества, входящие в состав фейерверков, петард и бенгальских огней, способны вызывать рак. Он уточнил, что эти компоненты используются для того, чтобы окрашивать сверкание в те или иные цвета, сообщает телеканал «Звезда».

Так, чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди, которые могут вызывать онкологические заболевания, передает НСН.

2 декабря представители отрасли рассказали, что фейерверки, петарды и бенгальские огни обойдутся россиянам в этом году на 70% дороже, чем в 2020-м. Цены поднялись из-за нехватки контейнеров для перевозки этих товаров, а также новых законов в Китае.