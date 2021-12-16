Оборудование для греко-римской борьбы закупили для спортшколы в Хабаровске

Современное оборудование для занятий греко-римской борьбой, закупленное на 4,2 млн рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», поступило в распоряжение хабаровской спортивной школы олимпийского резерва «Мастер». Как рассказали в администрации города, греко-римская борьба является олимпийским видом спорта и пользуется заслуженной популярностью среди юношей города, передает Vostokmedia.

«Борцовский ковер и новые тренажеры предназначены для спортсменов, занимающихся этим видом спорта. На новом оборудовании будут проходить соревнования, а также подготовка хабаровских борцов к турнирам различного уровня», — сообщили в администрации города.

В Хабаровском крае в ближайшие пять лет будет отремонтировано 80 сельских школ, что составляет 20% от потребности на текущий момент. Об этом сообщил ранее глава региона Михаил Дегтярев. «Пилотным объектом выступит учебное заведение поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе. На его обновление и модернизацию планируется затратить 76 млн рублей», — отметил Дегтярев. По программе 80% из необходимых средств на ремонт всех школ выделит федеральный центр. Остальные 20% — средства краевого бюджета.