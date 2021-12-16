Жителей Нижегородской области предупредили о похолодании

Синоптики прогнозируют похолодание на территории Нижегородской области в ближайшие выходные. Температура упадет до –19 градусов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Верхневолжского УГМС Ольги Мокеевой, 17 декабря в регионе ожидается слабый мороз до –3 градусов. В выходные дневная температура опустится до –5 градусов. По ночам будет холодать до –9 градусов, пишет ИА «НьюсНН».

К среде, 22 декабря, температура воздуха опустится до –19 градусов. При этом синоптики ожидают небольшой снег.

Ранее об аномальном похолодании синоптики предупредили жителей столицы. С 20 декабря температура резко опустится до –17…–21 градуса.