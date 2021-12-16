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Сельскую спортивную площадку открыли в Камчатском крае

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В селе Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатки завершены работы по устройству спортивной площадки по улице Ленинской. Ее создали благодаря проекту «Решаем вместе», сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В рамках благоустройства объекта были выполнены земляные работы, произведена отсыпка территории песчано-гравийной смесью, приобретены и установлены уличные спортивные тренажеры, скамейки, урны и ограждение. Всего на проект из краевого бюджета выделено 2,9 млн рублей. Площадь благоустроенного участка составила 204 кв. м. Все работы по данному проекту выполнены, уличная спортивная площадка введена в эксплуатацию», — рассказали в региональном министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) будет сдан в 2024 году, позже планируемого срока. Об этом 13 декабря сообщил гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. «У нас по плану был ноябрь 2023 года, сегодня мы видим, это февраль 2024 года, дальше мы не видим возможности сдвигаться, будем делать всё, чтобы остаться в этих сроках», — сказал он.

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