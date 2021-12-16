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Новый режим продажи алкоголя установят в Башкирии на Новый год

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Режим продажи алкоголя изменят на новогодние праздники в Башкортостане. Соответствующее решение приняли депутаты Государственного собрания — курултая республики.

Министерство торговли и услуг Башкортостана планировало полностью снять действующие ограничения на розничную продажу алкоголя в праздники, которые введены с 2019 года. Об этом пишет «МедиаКорСеть». Однако после обсуждения инициативы депутаты приняли решение снять ограничения лишь частично. Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке. За период действия ограничений смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления алкоголя в период каникул снизилась.

1 и 2 января, а также с 7 по 9 января продажа алкоголя разрешена с 8 до 23 часов. 3 января торговля допустима с 8 до 17 часов. С 4 по 6 января магазины смогут продавать спиртное с 10 до 22 часов.

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