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Российские пловцы завоевали золото на ЧМ в Абу-Даби

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Пловцы сборной России в четверг, 16 декабря, завоевали золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

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Российская четверка проплыла эстафету с общим временем 3 минуты 3,45 секунды. На старт вышли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды, третьей стала сборная США (+1,97).

8 декабря российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года, а также лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Рылов в 2021 году завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио (100 м и 200 м на спине), а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, он стал обладателем двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград чемпионата Европы.

7 ноября россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани. Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 м вольным стилем, пишет «Спорт-Экспресс».

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