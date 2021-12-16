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Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»

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Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал итальянец Паоло Ваноли. Об этом 16 декабря сообщил агент тренера Андреа Д'Амико.

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«Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся завтра», — заявил он «РИА Новости»

Ранее в этот день Д'Амико назвал «Спартак» клубом с фантастической ареной и отличным спортивным центром, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака».

В пресс-службе команды заявили, что футбольному клубу необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице. Уточнялось, что ФК также покинут ассистенты тренера: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Новый главный тренер «Спартака» Ваноли ранее работал с юношескими сборными Италии, а также занимал должность ассистента главного тренера Антонио Конте в первой сборной страны, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Московский клуб стал первым в карьере специалиста в роли главного тренера.

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