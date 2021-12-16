Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал итальянец Паоло Ваноли. Об этом 16 декабря сообщил агент тренера Андреа Д'Амико.

«Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся завтра», — заявил он «РИА Новости»

Ранее в этот день Д'Амико назвал «Спартак» клубом с фантастической ареной и отличным спортивным центром, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака».

В пресс-службе команды заявили, что футбольному клубу необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице. Уточнялось, что ФК также покинут ассистенты тренера: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Новый главный тренер «Спартака» Ваноли ранее работал с юношескими сборными Италии, а также занимал должность ассистента главного тренера Антонио Конте в первой сборной страны, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Московский клуб стал первым в карьере специалиста в роли главного тренера.