Режим ЧС объявили в трех районах Вологодской области из-за обрывов ЛЭП

Почти 6 тыс. человек остались без электричества в Череповецком, Устюженском и Кадуйском районах Вологодской области из-за аварии на электросетях. Об этом говорится в четверг, 16 декабря, в сообщении на сайте администрации региона.

Обрывы на линиях электропередачи (ЛЭП) произошли после сильного снегопада.

«В течение дня энергетики восстановили в регионе 940 км линий электропередачи, включили 47 линий электропередачи и 674 трансформаторные подстанции», — говорится в сообщении.

В Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района, а также на территории Устюженского района объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрывом ЛЭП.

Ситуация с массовыми отключениями электроснабжения находится на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. В помощь энергетикам власти дополнительно привлекли сотрудников регионального управления МЧС и местных лесхозов.

8 декабря в Братском районе Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным отключением электричества в поселках Шумилово и Прибойном. В результате отключения электроэнергии без света остались 427 частных домов.