Главу налоговой инспекции подозревают в создании коррупционной схемы

В Москве прошел обыск в квартире главы межрайонной налоговой инспекции Марины Чайко. Отмечается также, что силовики работали более чем по 20 адресам в столице. У чиновницы изъяты десятки миллионов рублей и драгоценности, сообщает телеканал «Известия». Также Чайко подозревают в создании коррупционной схемы. По данным следствия, чиновница фиктивно устраивала мужа на высокие должности. Супруг незаконно получал высокую зарплату, порядка 2 млн рублей. Ранее Чайко и ее мужа задержали в Москве. Чиновнице предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее супруг подозревается в пособничестве.

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