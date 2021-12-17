Губернатор указал на лидерство Ростовской области в зеленой энергетике

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти внимательно изучают новые тренды и один из них — это зеленая энергетика. По его словам, умение работать на опережение обеспечило региону лидерство в актуальных на сегодняшний день направлениях.

«Надо видеть новые тренды. Вот, например, зеленая энергетика — это тема сегодняшнего дня. Когда мы начинали проекты зеленой энергетики, многие нас останавливали, говорили — не спешите… Но жизнь показала, что мы к этому приходим», — сказал Голубев в четверг, 16 декабря, в ходе инвестиционного послания.

В качестве примера губернатор привел ветроэнергетику, которая уже уверенно локализована на территории региона. Всего в регионе действует шесть ВЭС, из них в этом году введены три ветропарка с общим объемом инвестиций в 33 млрд рублей. Суммарная мощность донских ветропарков составляет 600 МВт, а к 2024 году превысит 700 МВт.

Также в области реализуются и другие проекты, направленные на минимизацию углеродного следа в отраслях экономики. Например, уже заключено соглашение с лидером в солнечной энергетике — компанией «Хевел», которая в сентябре этого года уже установила первую солнечную электростанцию в регионе.

В октябре прошлого года Голубев рассказал о развитии ветроэнергетики в Ростовской области президенту России Владимиру Путину. Тогда глава государства призвал губернатора области обращаться за поддержкой и сформировать концептуальные региональные идеи для реализации программы социально-экономического развития региона до 2030 года.