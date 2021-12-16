Прокуратура начала проверку после ДТП со школьным автобусом в Карелии

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Карелии. В транспортном средстве находились 20 учеников.

Авария произошла 15 декабря около поселка Найстенъярви. По данным правоохранительных органов, автобус вез детей с занятий в бассейне. Из-за сложных метеорологических условий водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Школьники в результате ДТП не пострадали. Сотрудники прокуратуры намерены проверить качество содержания дороги, на которой произошла авария.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и снегоуборщика в Алтайском крае. Трое детей и женщина госпитализированы.