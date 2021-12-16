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Более 24,5 млн деревьев высадили за год в лесах Иркутской области

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Ежегодное лесовосстановление в Иркутской области составляет порядка 10% от всех площадей в РФ в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Такие данные представили в Рослесхозе. В 2021 году на землях лесного фонда в Приангарье высадили 24,6 млн сеянцев.

На начало года фонд лесовосстановления составлял 1,3 млн га, при этом на 40% площади уже проведены меры содействия естественному возобновлению, что даст возможность через четыре года учесть 530 тыс. га новых лесов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Для реализации масштабных задач активно развиваются лесопитомники. В этом году в Иркутской области были введены в эксплуатацию семь новых тепличных комплексов для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

Напомним, больше всего нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использования лесов было выявлено в Томской области, Республике Тыве и Иркутской области. Об этом сообщили на сайте организации «Рослесинфорг». Так, организацией была проведена оценка лесохозяйственных мероприятий на территории 24 регионов страны. Нарушения обнаружены на трети из обследованных территорий. Отмечается, что бережнее всего в России леса охраняют от пожаров, защищают от вредных организмов, воспроизводят и используют в Ставропольском крае. Также в тройке лидеров Вологодская область.

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