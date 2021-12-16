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Суд продлил арест обвиняемым в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

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Суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года. Решение принято с учетом позиции прокуратуры Москвы, сообщили 16 декабря в пресс-службе надзорного органа.

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«Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в Telegram столичной прокуратуры.

7 ноября Щербинский суд Москвы заключил обвиняемых под стражу до 5 января. В их числе Араз Мусаев, Фарамаз Гасанов, Элхан Г. и Эльджан Гасанов.

Защита заявила о намерении обжаловать приговор, посчитав решение суда избыточным.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года.

Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Как отметили в ГУ СК по Москве, действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. В результате по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

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