Цена газа в Европе превысила $1600 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг, 16 декабря, преодолела отметку $1600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:29 мск выросла до $1602 за 1 тыс. куб. м (€137 за 1 МВт•ч).

Ранее, 14 декабря, индекс TTF преодолел отметку $1 500 за 1 тыс. куб. м.

Исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке 16 декабря рассказал о том, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до 59%. Указывалось, что на сегодняшний день это «исторически низкий» уровень по сравнению с предыдущими годами.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для немедленного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.

Президент России Владимир Путин заявлял, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли настоящая истерика и неразбериха. Он подчеркнул, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По его словам, у России есть для этого все возможности.