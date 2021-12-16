Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

Законопроект об использовании сертификатов с QR-кодами о вакцинации, перенесенном коронавирусе или медотводе для посещения общественных мест перед вторым чтением в Госдуме (ГД) направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — сообщил Володин в Telegram.

Спикер Госдумы также привел слова президента РФ Владимира Путина о необходимости «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей» при введении системы сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест.

Ранее в этот день ГД в первом чтении приняла законопроект о доступе граждан в общественные места по сертификату с QR-кодом об иммунизации от COVID-19. В поддержку проекта выступили 329 депутатов, против высказались 87. Еще один парламентарий воздержался.

Внесенный в ГД 12 ноября законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о иммунизации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах, в Госдуму был также внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в вопросе принятия проекта о QR-кодах на транспорте действует подход российского лидера о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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