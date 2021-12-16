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Стоматолог предупредил о вреде яблок

Стоматолог Антипенко предупредил о вреде яблок
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Регулярное употребление яблок разрушает эмаль зубов. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

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По его словам, в этих фруктах есть органическая яблочная кислота, растворяющая самый прочный верхний слой зуба — эмаль. Он отметил, что нельзя чистить зубы сразу после того, как человек съел яблоко.

«После того как на эмаль воздействует кислота от яблок и цитрусовых, она немного растворяется, и получается, что мы по ослабленной эмали делаем агрессивную абразивную чистку», — подчеркнул специалист в беседе с «Москва 24».

Вместо чистки зубов Антипенко порекомендовал прополоскать рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту во рту. Почистить зубы можно через полчаса, когда восстановятся компоненты эмали.

Опасная для зубов кислота также содержится в лимонах, апельсинах и мандаринах. Для укрепления эмали стоматолог посоветовал употреблять кисломолочные продукты, рыбу и твердые овощи.

5 декабря врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, что слишком горячий напиток способен повредить язык, слизистую ротовой полости и пищевод. Оптимальная температура напитка должна составлять около 60 °С, отметила она.

Также горячая жидкость способна негативно влиять на зубную эмаль. Надо быть осторожными при контрасте температур употребляемых напитков, подчеркнула врач.

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