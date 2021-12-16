Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Брюс Спрингстин продал права на свои песни за $500 млн
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Общество
Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы
Спорт
Российские пловцы завоевали золото на ЧМ в Абу-Даби
Недвижимость
За год площадь апартаментов в Москве уменьшилась на 16 «квадратов»
Мир
США ввели санкции против китайской Академии медицинских исследований
Авто
Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки водителей
Мир
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Регулятор ФРГ заявил, что в первой половине 2022 года решение по Nord Stream 2 не примут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в первой половине следующего года исключено. Об этом 16 декабря со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) сообщает Reuters.

По данным агентства, глава BNetzA Йохен Хоманн заявил, что регулятор до настоящего момента так и не получил все необходимые документы от оператора газопровода.

Тормоз газа: может ли запуск СП-2 затянуться еще на полгода
И как это отразится на европейском потребителе

«Это не в наших руках», — сказал он, однако заверил, что процесс сертификации, приостановленный в прошлом месяце, возобновится после выполнения требований.

По словам Хоманна, речь идет о создании оператором отдельной компании, которая должна будет взять на себя управление немецким участком трубопровода.

В пресс-службе оператора газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее, 14 декабря, новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу» и не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Незадолго до этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021