Регулятор ФРГ заявил, что в первой половине 2022 года решение по Nord Stream 2 не примут

Принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в первой половине следующего года исключено. Об этом 16 декабря со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) сообщает Reuters.

По данным агентства, глава BNetzA Йохен Хоманн заявил, что регулятор до настоящего момента так и не получил все необходимые документы от оператора газопровода.

«Это не в наших руках», — сказал он, однако заверил, что процесс сертификации, приостановленный в прошлом месяце, возобновится после выполнения требований.

По словам Хоманна, речь идет о создании оператором отдельной компании, которая должна будет взять на себя управление немецким участком трубопровода.

В пресс-службе оператора газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее, 14 декабря, новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу» и не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Незадолго до этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.