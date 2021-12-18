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Эндокринолог назвала причины похмелья

Эндокринолог Евдокимова рассказала, кто испытывает похмелье
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Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала «Известиям», почему некоторые люди испытывают похмелье после вечеринки, а некоторые не ощущают на себе неприятных симптомов.

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По словам специалиста, реакция на алкоголь связана с тем, как организм его расщепляет и выводит из организма.

«Метаболизм алкоголя контролируют гены, количество выпитого и состав блюд на праздничном столе. Поэтому люди, находящиеся в одной компании и употребившие практически одинаковый объем алкоголя, будут чувствовать себя по-разному. Наутро люди с низким метаболизмом испытывают похмелье: озноб, светобоязнь, тошнота, диарея, повышенная потливость, рвота, тупая головная боль, слабость», — разъяснила эндокринолог.

Чтобы избавиться от подобных симптомов, нужно пить как можно больше жидкости для предотвращения обезвоживания. Алкоголь снижает в крови уровень сахара, поэтому если наутро сильно болит голова, желательно выпить фруктовый сок или сладкий чай, но не кофе.

Считается, что чаще всего похмельный синдром вызывает употребление алкоголя темного цвета: виски, текила и коньяк, так как эти напитки содержат не только этанол, но и метанол, метаболиты которого более токсичны для организма человека.

«К сожалению, похмелье предупредить нельзя. Но чтобы не получить алкогольное отравление, нельзя пить на пустой желудок. Риск алкогольного отравления возрастает, если вы пьете много, быстро, смешиваете напитки. В течение одного мероприятия лучше пить не более двух напитков, малыми глотками и в чистом виде, избегая алкогольных коктейлей. Чаще всего от последствий алкогольного отравления страдают печень, мозг, желудок и поджелудочная железа, так как в них происходит расщепление молекул алкоголя. Именно поэтому систематическое или неумеренное потребление алкоголя приводит к алкоголизму, циррозу печени, панкреатиту», — заключила Евдокимова.

Ранее специалисты порекомендовали устранить похмельный синдром при помощи чая или кофе, так как именно эти напитки снимают чувство усталости. Также рекомендуется принимать витамин C. Например, употреблять в пищу киви, апельсины, клубнику, лимон.

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