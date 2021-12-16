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США ввели санкции против китайской Академии медицинских исследований

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Министерство торговли США в четверг, 16 декабря, сообщило о введении санкций в отношении китайской Академии военно-медицинских исследований.

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На сайте ведомства уточняется, что в санкционный список включена академия и 11 ее исследовательских институтов, которые работают в сфере микробиологии, эпидемиологии, токсикологии, биоинжиниринга и других научных направлений. Решение принято из-за того, что организация якобы «использует биотехнологические процессы для поддержки китайской армии».

«Эти действия противоречат интересам нацбезопасности и внешней политики США», — подчеркивает ведомство.

В конце ноября минторг США внес Московский физико-технический институт в список юридических лиц, подпадающих под американские экспортные ограничения. В администрации Соединенных Штатов пояснили, что речь также идет и о 26 других компаниях, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. Так, в соответствующий список внесли по одной компании из Сингапура и Японии, 12 организаций из Китайской Народной Республики, а также 13 из Пакистана.

3 ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обновило список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В перечень внесли четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies. В ведомстве пояснили, что компания из России включена в список на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам.

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