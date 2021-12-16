Свыше 2,5 млн рублей перечислили жители Псковской области мошенникам

Полиция проводит проверку по пяти фактам мошенничества в Псковской области. В общей сложности потерпевшие лишились 2,5 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, пострадали жители Пскова, Великих Лук, Острова и Струг Красных. Некоторые злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали перевести деньги на безопасный счет. Другие — обманом получили средства под видом операций купли-продажи товаров. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Проверки ведутся в рамках уголовных дел.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жительницы Иркутской области. Женщина перечислила 2,5 млн рублей злоумышленникам, которые предлагали заработать на инвестициях.