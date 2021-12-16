Новые трамваи начнут курсировать по Красноярску

С 17 декабря в Красноярске выйдут на линию 10 новых трамваев модели «Львенок». По данным мэрии, транспортные средства будут курсировать по маршрутам № 4 и 7, а лично оценить их местные жители смогут с 10 часов утра.

Трамваи модели «Львенок» способны вместить до 150 пассажиров, а центральная площадка приспособлена для размещения детских и инвалидных колясок. Также салоны транспортных средств оснащены системой видеонаблюдения, климат-контролем и USB-зарядками, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В конце ноября по улицам Красноярска начали курсировать новые троллейбусы «Адмирал». Пассажиры на маршрутах № 4 и № 13 теперь могут оценить систему климат-контроля, использовать Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Троллейбусы способны двигаться автономно на расстоянии до 1 км, у них низкие полы и широкие дверные проемы. К 2025 году электротранспорт Красноярска обновится на 70%, а интервалы движения сократятся.