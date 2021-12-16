Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Египте россиян
Пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Египте россияне не получили серьезных травм, им оказывают необходимую медпомощь. Об этом сообщили 16 декабря в Ростуризме.
«По нашим данным, пострадавшие туристы отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour. Все они были застрахованы», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывают помощь в госпитале. Состояние пациентов стабильное и опасения у медиков не вызывает. Ростуризм контролирует ситуацию.
Авария в египетском Шарм-эш-Шейхе произошла ранее в этот день. Пострадали четверо россиян.
31 октября в турецкой Анталье произошло ДТП с туристическим автобусом, который перевозил в аэропорт группу из 12 россиян. Пострадали девять туристов.