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Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки водителей

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Экспертный центр «Движение без опасности» представил первый вариант программы для обучения в автошколах на права категории «B». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает Autonews. Документ пройдет обсуждение в Минпросвещения с участием представителей автошкол.

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В программе указаны восемь упражнений, парковка в торговом центре, движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево, движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево.

Кроме того, в программу войдут упражнения «Габаритный круг», движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте, парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве.

Также в предлагаемом варианте программы сокращается количество часов на освоение теоретических и практических навыков со 190 и 188 до 146 и 144. Авторы проекта объяснили, что нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий.

При этом, если будущему водителю понадобится больше времени на освоение программы, он может взять дополнительные часы. В проект планируют включить также культуру вождения и водительскую этику и обучить приемам контроля над эмоциями.

О разработке новой программы обучения в автошколах на категорию «В» стало известно 22 ноября. Отмечалось, что в ее основу лег модульный принцип обучения, теоретические занятия разделили на тематические блоки. По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена.

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