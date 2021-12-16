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Группировку «черных лесорубов» задержали в Иркутской области

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества «черных лесорубов», действовавших в Качугском районе. Злоумышленники заготовили древесину более чем на 30 млн рублей. По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников.

Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».

Ранее в декабре в министерстве лесного хозяйства Иркутской области рассказали об итогах спецоперации «Колея», проведенной совместно со службой гостехнадзора и сотрудниками ГУ МВД. В ней принимали участие 182 лесных инспектора. Специалисты установили 15 фактов незаконной рубки леса общим объемом 633,4 куб. м. Ущерб от действий «черных лесорубов» превысил 9,5 млн рублей. Рубки выявили в Иркутском, Куйтунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Удинском, Осинском, Зиминском лесничествах. В течение трех недель прошло 156 контрольно-надзорных мероприятий.

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