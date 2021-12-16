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Москва вновь встала в девятибалльных пробках

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Автомобильные дороги Москвы загружены на 9 из 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 18:00 мск 16 декабря.

Стройность им идет: сужение полос поможет побороть пробки в Москве
Новая разметка оптимизирует движение

Движение затруднено по большей части бульваров, всему Садовому кольцу и Третьему транспортному. Почти по всей окружности МКАД и Садового кольца стоит отметка о произошедших ДТП.

Серьезно затруднено движение на выездных шоссе. Осложняют ситуацию дорожные работы, а также гололедица и слякоть — из-за сложных погодных условий скорость движения транспорта не превышает 10 км/ч.

Утром в департаменте транспорта рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. По данным дептранса, количество машин в столице в преддверии новогодних праздников продолжает расти. На неделе из области приезжает на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.

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