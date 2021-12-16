ФАС отказала «Восточному союзу» в слиянии с ритейлером «Командор»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отклонила ходатайство ритейлера ООО «Восточные розничные сети» («Восточный союз») о предоставлении согласия на осуществление функций исполнительного органа ООО «Торговая сеть «Командор». Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило «Известиям» в четверг, 16 декабря.

В антимонопольном органе считают, что сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке и негативно отразиться на поставщиках. В случае ее заключения «объединенная группа лиц может занять доминирующее положение» на рынке розничной торговли продовольствием в ряде муниципальных образований Иркутской области и Красноярского края.

Компания «Восточные розничные сети» объединила ведущие торговые сети Восточной Сибири и Дальнего Востока, входящие в группы компаний «Самбери», «Красный Яр» и «Слата». Красноярский холдинг «Командор» управляет сетью продуктовых магазинов в Восточной Сибири.

Ранее в четверг ФАС России выдала предупреждение руководству ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») о необходимости снижения цен на некоторые социально значимые продукты питания в Локомотивном городском округе Челябинской области. Также регулятор призвал «Агроторг» к снижению цен на продукты до общего уровня в данной сети по области.