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В ГД оценили внесенный на рассмотрение закон о развитии местного самоуправления

Депутат Фадина назвала преимущества закона о развитии местного самоуправления
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Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина в четверг, 16 декабря, прокомментировала «Известиям» внесенный в нижнюю палату российского парламента проект закона об общих принципах организации местного самоуправления.

«Ну несколько было новелл продиктовано этим законом. Честно говоря, для меня наибольшую ценность несло то предложение, которое позволяет повысить и степень мотивации, и степень ответственности руководителей муниципальных образований», — подчеркнула парламентарий.

Депутат объяснила, что на практике сталкивалась с оценкой эффективности деятельности губернаторов, которая включает большой набор социально-экономических показателей. Они в целом показывают и оценивают эффективность не только губернатора, но и его команды.

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Фадина подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо говорить именно о региональных управленческих командах, из которых муниципалитеты не должны выбиваться, ведь свод показателей оценки развития территории в большей степени формируется именно «на местах».

«И тогда, когда руководитель муниципалитета, который понимает, что административно губернатор, ну кроме, наверно, как публично пожурить, не имеет возможности оказать свое влияние, то некоторые начинают расслабляться, хулиганить, ну и, собственно, кроме действительно воззвания к совести никаких аргументов не остается», — объяснила она.

Нормы, отраженные в указанном законопроекте, по словам депутата, станут хорошим управленческим инструментом в государственном секторе с точки зрения мотивации муниципальных управленцев, так как позволят «спрашивать» не только с губернаторов. Таким образом руководители муниципалитетов будут понимать, что оценка эффективности по социально-экономическим показателям работает одинаково для всех.

«Просто каждый отвечает в границах своей территории. А регион — это совокупность муниципальных образований, и каждый руководитель муниципального образования в первую очередь также несет персональную ответственность, за которую теперь есть возможность законодательно, организационно и административно спросить», — подчеркнула она.

Ранее в четверг указанный законопроект на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента внесли главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Законопроект среди прочего предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Кроме того, согласно документу, глава субъекта вправе вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей. Также губернатор вправе отстранить мэра от должности.

Как отметили Крашенинников и Клишас, законопроект позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что над законопроектом о реформе муниципальной власти еще будет работать парламент, только потом будет сформулирована конкретная позиция.

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