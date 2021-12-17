Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий, на которых работодатели готовы видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений декабря. Материал имеется в распоряжении «Известий».

Высокий доход доступен врачу-педиатру в детской клинике в Москве — до 180 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется опыт работы от пяти лет, а также сертификат по педиатрии. Среди обязанностей работника: диагностика и лечение детей с рождения, вакцинопрофилактика, а также выезды на дом к больным. Уровень заработной платы на этой должности будет зависеть от количества рабочих часов.

До 130 тыс. рублей ежемесячно готовы платить сварщику полиэтиленовых труб в Карелии. Среди требований работодатель указал опыт на аналогичной должности и сертификат НАКС. Кандидату предстоит вести технологический процесс сварки стыковых и муфтовых соединений газопроводов, проверять качество полученных швов. Соискателю стоит учитывать, что вакансия предполагает работу на открытой местности.

Руководитель call-центра в Подольске может зарабатывать до 120 тыс. рублей в месяц. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы по специальности более трех лет. В обязанности работника входит обеспечение сотрудников профессиональным оборудованием и контроль программных настроек центра, управление персоналом и обучение новых специалистов, а также организация взаимодействия с другими подразделениями компании и предоставление отчетности.

Столько же в Красноармейске может получать мастер по ремонту кондиционеров с опытом работы менее года. Образование кандидата также не имеет значение для трудоустройства. Среди требований работодатель указал знание климатического оборудования, а также наличие собственных инструментов. Специалисту предстоит выезжать к клиентам в Москву и Подмосковье, диагностировать неисправности и производить по ним ремонтные работы. Эта вакансия предполагает фиксированный процент от количества выполненной работы.

Доход до 100 тыс. рублей доступен инженеру-конструктору в проектно-изыскательском институте в Екатеринбурге. Обязательным требованием к соискателю является высшее образование, опыт работы не менее двух лет, знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis. В обязанности работника будет входить конструирование отдельных разделов проекта по специальности.

От 92 тыс. рублей готовы платить ведущему программисту 1С в Казани. От соискателя требуется высшее образование по специальности, наличие сертификатов «1С: Профессионал», успешный опыт разработки на «1С: Предприятие» не менее пяти лет, знание актуальных возможностей применения инструментария и архитектуры типовых решений 1С и готовность к работе с большими объемами информации. Специалист будет консультировать пользователей, устранять ошибки, оптимизировать программный код для повышения производительности системы и поддерживать конфигурации 1С. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо пройти испытательный срок три месяца.

В Ленинградской области ищут архитектора, которому готовы платить до 90 тыс. рублей в месяц. Среди требований к специалисту: высшее образование, опыт работы не менее трех лет, знания AutoCAD, Revit, Word, Excel; умение пользоваться офисной техникой. Работнику предстоит выполнять рабочую и проектную документацию, разрабатывать объемно-планировочные решения зданий и вести авторский надзор. Эта вакансия предполагает трудоустройство в Гатчине.

В ноябре были опубликованы результаты исследования «Работы.ру», согласно которому 72% опрошенных россиян предпочитают работу в дистанционном формате.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близкими.