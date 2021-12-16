Новый соперник Бабанина пообещал устроить шоу на турнире в Самаре

Новый соперник российского боксера Максима Бабанина на турнире «Буря на Волге» в Самаре — Оливье Дауда Меконго в четверг, 16 декабря, прокомментировал предстоящий бой.

«Я приехал в Самару, чтобы биться, чтобы сделать шоу. Завтра сделаем шоу. Пусть лучший выиграет», — заявил Меконго.

Он также рассказал, что уже семь лет живет и тренируется в Санкт-Петербурге.

«У меня здесь дядя 28 лет живет. Он предложил мне переехать 7 лет назад и заняться здесь боями без правил. В профессионалах у меня был один бой. Я не выиграл», — сообщил боец.

По его словам, ему очень нравится жить в Петербурге.

14 декабря участники турнира провели открытую тренировку.

В тот же день Вильданов во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым случайно порвал канаты на ринге. Это случилось во время открытого занятия в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно «взломать» за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. При этом боец обратил внимание на то, что оппоненты бегают от Вильданова все раунды.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.