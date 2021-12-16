Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Бутылку с посланием 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону
Политика
В ГД внесли проект о единых правилах проведения онлайн-голосования
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года

Новый соперник Бабанина пообещал устроить шоу на турнире в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый соперник российского боксера Максима Бабанина на турнире «Буря на Волге» в Самаре — Оливье Дауда Меконго в четверг, 16 декабря, прокомментировал предстоящий бой.

«Я приехал в Самару, чтобы биться, чтобы сделать шоу. Завтра сделаем шоу. Пусть лучший выиграет», — заявил Меконго.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Он также рассказал, что уже семь лет живет и тренируется в Санкт-Петербурге.

«У меня здесь дядя 28 лет живет. Он предложил мне переехать 7 лет назад и заняться здесь боями без правил. В профессионалах у меня был один бой. Я не выиграл», — сообщил боец.

По его словам, ему очень нравится жить в Петербурге.

14 декабря участники турнира провели открытую тренировку.

В тот же день Вильданов во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым случайно порвал канаты на ринге. Это случилось во время открытого занятия в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно «взломать» за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. При этом боец обратил внимание на то, что оппоненты бегают от Вильданова все раунды.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021