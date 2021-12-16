Власти Ухты заплатят 1 млн рублей за новогодний салют

Новогодний салют в городе Ухте в Коми может обойтись в 1 млн рублей. Это следует из документов о госзакупке на оказание услуг.

Стоимость салюта на Новый год составляет 999,8 тыс. рублей. 21 декабря пройдут электронные торги.

По плану в новогоднюю ночь в течение 10 минут прогремят 477 залпов. Они будут в виде волн различных цветов, золотых корон, осьминогов, парчи, пионов и хризантем. Точкой запуска фейерверка станет левый берег реки Ухты в районе грязелечебницы, пишет ИА FlashNord.

13 декабря сообщалось, что в Ухте начали строить праздничный ледовый городок. На Комсомольскую площадь завезли стройматериалы. Для резных фигур лед пока не привезли, он еще должен нарасти.