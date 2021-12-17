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Немецкий врач перечислил опасные для кишечника продукты

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Некоторые продукты способны оказывать разрушительное воздействие на кишечник. Об этом заявил врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг, передает Focus.

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В первую очередь к вредным для кишечника продуктам эксперт отнес сахар, так как он вытесняет полезные микроорганизмы и способствует размножению опасных бактерий.

Также рекомендуется свести к минимуму потребление вяленых, копченых и сильно переработанных мясных изделий из-за содержания в них канцерогенов. При этом специалист посоветовал снизить количество красного мяса в рационе до 500 г в неделю.

Кроме того, отказаться следует от вредных жиров, в больших количествах содержащихся в майонезе, маргарине и сале. Эти продукты оказывают серьезную нагрузку на кишечник, предостерег врач.

Как указал специалист, самым полезным веществом для слизистой оболочки кишечника является клетчатка. Чтобы восполнить ее дефицит, Фрилинг посоветовал обогатить рацион бобовыми и овощами.

16 декабря испанский диетолог Эли Гальего перечислила продукты, которые вредят микробиоте кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий. Диетолог указала на то, что одним из главных врагов кишечного микробиома является алкоголь, поскольку обладает способностью изменять структуру. Из-за этого во внутренние органы проникают вредные бактерии.

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