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Больше 47,5 тыс. пачек сигарет изъяли на складе в Псковской области

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Псковская таможня пресекла реализацию свыше 47,6 тыс. пачек немаркированных сигарет, а также 123 л крепкого алкоголя. Стоимость партии табачных изделий оценивается в 5 млн рублей.

По данным Северо-Западного таможенного управления, сигареты были произведены в Республике Беларусь и странах Евросоюза. На пачках отсутствовали акцизные марки РФ и обязательная маркировка. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Продукция была изъята на складе на территории городского рынка в Себеже. Помимо сигарет, таможенники нашли 246 бутылок крепкого алкоголя с признаками фальсификации акцизных марок.

В начале декабря в Красноярском крае изъяли свыше 3 тыс. л контрафактного алкоголя. Житель Ачинска разливал и продавал спиртное без сопроводительных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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