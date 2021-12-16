Песков рассказал о планах Путина на Рождество

На Рождество президент России Владимир Путин посетит один из храмов. Об этом 16 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет храм», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Какой именно храм посетит Путин на Рождество, Песков не уточнил.

В прошлую рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Российский лидер подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. С ним на службе находились несколько десятков прихожан.

Путин традиционно посещает службы во время главных православных праздников. Рождество президент обычно встречает в церквях за пределами столицы. На Пасху он, как правило, приезжает на богослужение в храм Христа Спасителя.